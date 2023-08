Calvin D. Lawrence: “A inteligência artificial tende a falhar porque há preconceitos na nossa cultura”

Ao conduzir até casa, depois de jantar, uma luz no painel do carro acende-se: a pressão do pneu cai abruptamente, é um furo. Calvin D. Lawrence encosta e não tem pneu suplente. Telefona para a assistência em viagem e a ajuda chega ao cabo de 90 minutos. “Não sabia que o meu carro estava estacionado num ‘ponto preditivo’, que é uma área determinada por um algoritmo, e usada pela polícia de Atlanta [nos Estados Unidos], onde é mais provável ocorrer um crime”, conta o engenheiro da IBM, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, no livro Hidden in White Sight: How AI Empowers and Deepens Systemic Racism (Escondido no Olhar Branco: Como a Inteligência Artificial Reforça e Acentua o Racismo Sistémico, numa tradução livre). O polícia parou, pediu os documentos e questionou o motivo de Calvin D. Lawrence estar ali. “O polícia disse que estar naquela zona já era motivo para suspeitas.”

