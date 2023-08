Saúde e clima: “Há 20 anos ninguém admitia que se morria por calor. Isso mudou”

Quem são as duas figuras que assomam por entre a porta de madeira, pintada num amarelo enegrecido pelo tempo, no quarto desta casa da Rua de Bonjóia, no Porto? Todos os dias, Rosina Judite Rocha as vê, sorrisos largos e com (mais que) um beijo para dar. Acamada, aguarda tranquilamente os cuidados de higiene e o pequeno-almoço, que em boa hora chegou, das equipas da Associação Benéfica Previdente. Há uma pequena janela que dá do quarto para a sala que dá acesso à rua, mas que pouco ar deixa entrar.

