Depois do curso? Trabalho digno

Passados três anos de estudo, dedicação e empenho num curso universitário, para alguns jovens até já com mestrado feito, eis que chega a altura do primeiro emprego, muitas vezes sob a forma de estágio, e por vezes numa área especifica da sua formação universitária, para perceberem como funciona na prática e quais os desafios inerentes.

Esta altura é particularmente assustadora para alguns e com particular incidência em áreas em que não há estágios profissionais instituídos por ordens profissionais, onde nem ordens profissionais existem. É nesta altura em que se fazem curriculum vitae (CV) o mais fora da caixa possível, onde ‘alguém que conhece alguém’ pode funcionar, embora já não funcione tanto assim, onde se faz ou se aperfeiçoa o perfil do LinkedIn, onde se fazem os primeiros registos em plataformas de recrutamento, onde se inscrevem em algumas formações que no final tem um estágio obrigatório numa empresa parceira dessas escolas de formação, e mais algumas saídas para que a vida continue a rolar de feição depois de terminado o ensino superior.

Quando nada disto funciona, continua-se a estudar e a encher o curriculum de saberes, formações e respectivas graduações que de saber prático nada tem e que em nada contribui para se arranjar um emprego.

A Agenda do Trabalho Digno, em vigor desde maio deste ano, tem um capítulo dedicado aos jovens trabalhadores, no sentido de os proteger face à precaridade dos contratos temporários de trabalho, dos estágios profissionais não remunerados e também dos jovens trabalhadores estudantes.

Tal como já enunciei, há muitas áreas onde não existem estágios profissionais obrigatórios para se ser ‘profissional’, mas onde existem estágios. Tal como em muitas outras áreas, ainda estamos longe de atingir o trabalho digno para os jovens na sua maioria. Ainda estamos longe de conceder dignidade ao trabalho de muitos jovens. Este é um caminho que se faz dos dois lados, ou seja, dos jovens que procuram e das empresas que oferecem.

Para que não existam e não proliferem situações de injustiça e exploração gritante é preciso que os jovens consigam dizer não a ofertas de trabalho precário, muitas vezes não formalizado nem remunerado. É preciso que digam não a ofertas de trabalho não remunerado a empresas que podem pagar normalmente por esse trabalho e que de estágio em estágio exploram jovens recém-licenciados e crescem e se apetrecham de bons e inovadores serviços, montados por esses mesmos jovens.

Estes recém-licenciados justificam a sua anuência com estas situações com a necessidade de preencher o seu CV com alguma prática de trabalho na sua área.

Nada disto se aprende na faculdade. Não há nenhuma cadeira que ensine a viver com estes predadores laborais de profissionais recentes, sedentos de trabalhar, inexperientes da vida e do trabalho e que querem empenhar-se e fazer bem. Às vezes penso que as faculdades deviam ter programas específicos de mentoring na fase de transição para o mundo do trabalho.

Ao início, alguns jovens até acham uma certa piada porque estão ‘a trabalhar’, mas o devaneio vai passando a correr com o tempo e a compensação monetária que não acontece. Nessa altura, sentem a exploração de que estão a ser alvo. É desafiante acompanhar jovens recém-licenciados, cheios de sonhos, de esperança, de vontade, e que entram nestes jogos de faz de conta de trabalho.

Todo o trabalho deve ser remunerado, a não ser que seja para quem comprovadamente não consiga pagar e precise. Isso acontece com algumas ONG’s de pequena dimensão, ou outras situações semelhantes. E então, nessas situações, muito bons profissionais aparecem e colaboram.

Todos nós, pais, professores, educadores, e coachs, temos o dever de proteger aqueles que estão connosco. Esta protecção revela-se não em proibição ou autorização, mas antes na facilitação da descoberta do que será melhor, pesar as situações e os sentimentos que daí aparecem e dar permissão para tomar a melhor decisão e ajudá-los na caminhada após a decisão tomada.

É sempre mais penoso quando a opção passa por consentir experimentar viver uma situação indigna de trabalho. É igualmente penoso continuar a fazer caminho com aquele jovem que permanece na procura de um emprego digno e estável.

Tanto de juventude se falou no início deste mês de agosto, a propósito da Jornada Mundial da Juventude. Saibamos estar à altura de lhes ensinar o que é viver, saber viver, estar com eles nas escolhas que fizerem para as suas vidas, saber estar à altura do que querem e ambicionam viver. Não há nada que mais dignifique a vida do que ter um trabalho digno.

A autora escreve segundo o Acordo Ortográfico de 1990