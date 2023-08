Número de mortos nos incêndios no Havai sobe para 89

O governador do Estado do Havai, John Greene, diz que número de mortos irá, muito provavelmente, voltar a subir nas próximas horas.

Pelo menos 89 pessoas morreram nos incêndios que atingiram a ilha norte-americana de Maui, no arquipélago do Havai, segundo o novo balanço divulgado na noite deste sábado pelas autoridades locais.

"Registámos 89 mortos, mas [o número] vai continuar a aumentar. Queremos que as pessoas se preparem para isso", disse aos jornalistas o governador do Estado do Havai, John Greene.

O anterior balanço apontava para 80 mortos.

Estes incêndios são os mais mortíferos nos Estados Unidos da América em mais de 100 anos, superando o de Camp Fire, no estado da Califórnia, que causou 85 mortos e reduziu a cinzas a cidade de Paradise.

Os fogos sucessivos dos últimos dias em Maui começaram na noite de segunda-feira (hora local, manhã de terça-feira em Portugal) em Makawao, uma zona rural com sete mil habitantes na zona norte da ilha.

Os riscos da cidade de Lahaina quanto a incêndios eram bem conhecidos. O plano de mitigação do condado de Maui, actualizado em 2020, identificou Lahaina e outras comunidades na parte ocidental de Maui como tendo frequentes incêndios e um grande número de edifícios em risco de sofrerem estragos por estes incêndios.