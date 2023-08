Personal trainers de bolso com IA estão na moda. Como funcionam?

Os treinadores virtuais ganharam fama na pandemia. Em 2023, perderam utilizadores, mas treinos com IA (que usam sucessos e falhas de milhares de utilizadores) continuam entre as tendências do fitness.

São oito da manhã e estou no ginásio com 40 minutos para gastar. As opções de hoje incluem três exercícios com uma barra e pesos, uma combinação que inclui exercícios com halteres e saltos (demasiados para o meu gosto), ou então uma combinação rápida de dez minutos com cinco exercícios e poucas pausas.