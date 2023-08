Governo italiano suaviza imposto sobre lucros dos bancos e acções recuperam

É um recuo parcial, mas suficiente para travar a queda das acções dos bancos italianos e, por arrasto, de bancos europeus. O Governo italiano surpreendeu o mercado ao anunciar na segunda-feira a criação de um imposto extraordinário de 40% sobre a margem entre os juros dos empréstimos e dos depósitos, mas terça-feira ao final do dia veio suavizar a medida, ao definir um limite. O imposto não representará mais de 0,1% dos activos totais das instituições bancárias.

A reacção das bolsas na manhã desta quarta-feira foi positiva, mas ainda longe de recuperar a totalidade das perdas da véspera. As acções dos principais bancos italianos iniciaram a sessão a subir entre 1,7% e 2,25%, com o Finecobank a registar o melhor desempenho, com um aumento de 4%.

Contudo, a recuperação ainda está longe de anular as quedas registadas na sessão anterior em instituições como Intesa Sanpaolo, que perdeu 8,6%, ou no BPER, que desvalorizou 10,9%.

O FTSE MIB, o principal índice da bolsa italiana, começou a sessão a subir 1,6%, e o representativo Euro Stoxx 600 abriu a valorizar 0,9%, impulsionado pelas acções de bancos europeus.

A bolsa de Lisboa também iniciou a sessão desta quarta-feira a subir, embora com uns modestos 0,4%, e o BCP recupera parcialmente da queda de 3,54% de ontem. As acções do único banco português cotado subiam 1,28% às 9h30. Com Agências