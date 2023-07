Juros rendem 1800 milhões de euros aos grandes bancos no primeiro semestre

Os bancos portugueses estão limpos, sólidos e rentáveis. Uma fotografia que contrasta com um passado recente que motivou diversas intervenções públicas e que fica evidente nas contas do primeiro semestre deste ano. Caixa Geral de Depósitos (CGD), Millennium BCP, Santander Portugal, Novo Banco e Banco BPI, juntos, conseguiram lucros líquidos de 1994 milhões de euros em apenas seis meses, um desempenho sem paralelo na história recente da banca nacional. E na base deste resultado está a actividade fundadora e central da actividade bancária: emprestar dinheiro com juros e guardar dinheiro com um rendimento.

