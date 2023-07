Lucros do BCP aumentam quase sete vezes para 423,2 milhões no primeiro semestre

O crescimento de mais de 60% da margem financeira, impulsionada pela subida dos juros, explica o resultado do maior banco privado português nos primeiros meses do ano.

O BCP teve lucros de 423,2 milhões de euros no primeiro semestre, quase sete vezes os 62,2 milhões de euros registados dos primeiros seis meses de 2022, divulgou esta quinta-feira o banco liderado por Miguel Maya.

Em comunicado, o banco explica que a “evolução do resultado líquido consolidado reflecte o desempenho favorável quer da actividade em Portugal, quer da actividade internacional, levando a que a rendibilidade dos capitais próprios (ROE) do Grupo aumentasse significativamente face aos 2,4% apurados no primeiro semestre de 2022, fixando-se em 16,8% no primeiro semestre de 2023”.

Um desempenho explicado pela “evolução dos proveitos core [estratégicos], que aumentaram 28,3%, de 1372,7 milhões de euros no primeiro semestre de 2022 para 1761,4 milhões de euros no mesmo período de 2023, beneficiando do crescimento de 39,5% (389,2 milhões de euros) registado na margem financeira”.

A margem financeira (a diferença entre os juros pagos nos depósitos e os juros pagos no crédito) do grupo cresceu 39,5% para 1374,4 milhões de euros. Na actividade em Portugal, “a margem financeira ascendeu a 707,5 milhões de euros, nos primeiros seis meses de 2023, apresentando um crescimento muito expressivo de 64,3% face aos 430,5 milhões de euros apurados no final do primeiro semestre de 2022”

“Este desempenho da margem financeira reflecte, em larga medida, o maior rendimento gerado pela carteira de crédito a clientes, decorrente dos aumentos registados nas taxas de juro, parcialmente compensado pelo aumento da remuneração da carteira de depósitos”, conclui o banco

As comissões ficaram praticamente estáveis em 387 milhões de euros.

Ainda no primeiro semestre, o banco registou encargos com 399,12 milhões de euros (dos quais provisões para perdas de 331,63 milhões de euros) relacionados com os créditos hipotecários em francos suíços na operação na Polónia.