Imposto em Itália e descida de rating nos EUA penalizam bancos na bolsa

Acções do sector bancário registam quedas acentuadas no seu valor durante a sessão desta terça-feira.

Depois do lançamento de um imposto extraordinário pelo Governo italiano, a Moody’s anunciou a descida de rating de vários bancos norte-americanos, acentuando a queda a que as acções do sector bancário estão a ser sujeitas esta terça-feira nos mercados accionistas internacionais.

Logo na segunda-feira ao final do dia, com o anúncio por parte do vice primeiro-ministro italiano, Matteo Salvini, da introdução este ano de um imposto extraordinário de 40% sobre a margem financeira dos bancos a operar no país, ficou evidente que esta terça-feira não ia ser fácil para o sector. Sem surpresa, logo no arranque da sessão, os dois maiores bancos italianos, o Intesa Sanpaolo e o UniCredit, registaram perdas significativas, de 7,9% e 6,6%, respectivamente, na primeira meia hora da sessão.

O efeito, no entanto, rapidamente se alastrou ao resto do sector na zona euro. Talvez com o receio de que outros governos sigam, num cenário de escalada generalizada dos lucros dos bancos, o exemplo do italiano, as perdas bolsistas estenderam-se a bancos de outros países. O índice Euro Stoxx que reúne um conjunto alargado de bancos europeus, registava, ao final da manhã desta terça-feira, uma descida de 4,3% face ao fecho do dia anterior.

Em Portugal, as acções do BCE registavam, no final da manhã, uma perda de cerca de 5%.

O ambiente na banca europeia agravou-se ainda mais com a notícia, vinda do outro lado do Oceano Atlântico, de que a agência de notação financeira Moody’s decidiu baixar os ratings atribuídos a 10 bancos de pequena e média dimensão nos EUA, colocando outras seis instituições financeiras já de maior dimensão em reavaliação para uma possível descida de rating no futuro.

A Moody’s justifica a decisão com a sua opinião de que o sector bancário nos EUA irá ter, nos próximos meses, a sua capacidade para conceder crédito sob pressão devido aos maiores riscos que enfrenta na obtenção de fundos. O sector bancário nos EUA, ainda a tentar sair da crise que enfrentou em Março após a falência de vários bancos de média dimensão, registou uma diminuição dos lucros e arrisca-se agora a enfrentar uma recessão económica e as habituais consequências que um cenário desse tipo tem para a evolução do crédito malparado.

Este é mais um sinal de alerta para os bancos centrais e para os riscos que a subida das taxas de juro que realizaram trazem, não só para as economias, como para a estabilidade do sector bancário.

Para já, a expectativa é a de que, na abertura dos mercados accionistas nos EUA, o sector bancário seja, tal como já está a acontecer na Europa, fortemente penalizado.