Jeanne Marrazzo sucede a Fauci no Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos EUA

Especialista em doenças infecciosas e epidemiologista, Jeanne Marrazzo centrou a sua investigação no microbioma humano e na prevenção do VIH e das infecções do aparelho reprodutor feminino.

Jeanne M. Marrazzo, uma especialista em doenças infecciosas da Universidade do Alabama em Birmingham (EUA), sucederá a Anthony S. Fauci no próximo Outono como directora do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas (NIAID), anunciaram as autoridades federais na quarta-feira.