Família de Henrietta Lacks faz acordo com empresa que usou as células dela sem autorização

Dois anos depois, a família de Henrietta Lacks, a mulher negra cujas células cancerosas foram recolhidas sem consentimento e utilizadas depois em vários avanços médicos (e, hoje, estas células estão em todos os laboratórios científicos do mundo), chegou a acordo com a empresa biotecnológica Thermo Fisher Scientific – que utilizou as células sem autorização de Henrietta Lacks ou da família. Os termos do acordo assinado esta segunda-feira são confidenciais, como noticia o jornal The New York Times.

