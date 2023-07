Próprio para Consumo: o bom pão quando nasce é para todos?

No quarto e último episódio do podcast Próprio para Consumo, voltamos ao Alentejo para visitar um casal que produz trigo biológico há mais de 20 anos e mergulhamos na montanha do desperdício alimentar. Para alimentar o mundo de forma sustentável, é fundamental produzir comida com os recursos naturais que existem. Mas parece que nos recusamos a aceitar esses limites, a adoptar uma cultura da suficiência.

Se toda a gente consumisse como um português, precisaríamos de quase três planetas para suportar o nosso estilo de vida - ao mesmo tempo que um em cada quatro portugueses tem dificuldade em pagar a conta do supermercado. E nessa economia do excesso e da superabundância há uma realidade quase invisível, pouco falada, escondida: o desperdício alimentar.

"Próprio para Consumo" é um podcast documental sobre alimentação, com os olhos na crise climática e na sua ligação ao sistema alimentar. Narrado por Rui Catalão e Maria Antunes, é uma produção Kitchen Dates e da jornalista Vera Moutinho, em parceria com o Azul, a secção do jornal PÚBLICO dedicada ao ambiente e à crise climática. O podcast conta com o apoio da ANP/WWF. A primeira temporada tem quatro episódios, com publicação semanal (às segundas-feiras) durante o mês de Julho.

Na página oficial do podcast encontras a transcrição de cada episódio e todos os extras que vamos publicar ao longo da semana.

Conheça os podcasts da Rede PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um email para podcasts@publico.pt.