Bloqueio de McConnell volta a chamar a atenção para a idade avançada dos líderes americanos

Líder da minoria republicana no Senado parou a meio de uma frase quando falava com jornalistas e ficou 21 segundos em silêncio até ser levado. A idade é de novo tema da política americana.

O bloqueio inexplicado do líder dos republicanos no Senado, Mitch McConnell, numa conferência de imprensa na quarta-feira, é o último caso a fazer recordar que os líderes políticos mais poderosos da América são muito mais velhos do que muitos noutras democracias.

Joe Biden, com 80 anos, é o Presidente em exercício mais velho de sempre nos EUA, e tem quase mais duas décadas do que a média dos líderes do mundo, que é de 62 anos, segundo o instituto Pew Research.

Se Biden é mais novo que o chefe de Estado mais velho do mundo, Paul Biya, dos Camarões, que tem 89 anos, podia ser avô do Presidente do Chile, Gabriel Boric, com 37 anos (a mesma idade que tinha Sanna Marin, que no mês passado deixou de ser primeira-ministra da Finlândia).

No entanto, Biden é mais novo do que alguns membros do Congresso dos Estados Unidos.

Como o líder da minoria republicana no Senado. McConnell, de 81 anos, parou de falar a meio de uma frase logo no início de uma conferência de imprensa no Capitólio, onde funciona o Congresso, e ficou em silêncio durante 21 segundos, antes de ser afastado dos jornalistas. Voltou 12 minutos mais tarde para dizer: “Estou bem”.

Este episódio levantou preocupação sobre a sua agilidade mental, sobretudo depois de ter sido hospitalizado na sequência de uma queda em Março. O gabinete de McConnell informou, na sexta-feira, que o senador pretende cumprir o seu mandato até ao fim, ou seja, até 2026, quando terá 84 anos.

Os senadores republicanos Chuck Grassley (Iowa), com 89 anos, a senadora democrata Dianne Feinstein (Califórnia), também com 89 anos, e Bernie Sanders (Vermont), com 81 anos, são mais velhos do que McConnell.

Muitos líderes do Congresso estão na casa dos 70, e a idade média, no Senado, 65,3 anos, como calculou o site FiveThirtyEight, é a maior de sempre. A idade média da população dos Estados Unidos é de 38,8 anos.

A Interparlimentary Union diz que o Senado dos EUA tem a sétima média de idades mais avançada de qualquer organismo parlamentar, acima de países com população mais velha do que a dos EUA, incluindo Japão, Itália e Grécia.

A idade de Biden tem levantado questões sobre se deveria candidatar-se a um segundo mandato. Em Junho, o Presidente tropeçou num saco de areia, e caiu, numa cerimónia de entrega de diplomas na Academia da Força Aérea, no Colorado​. Em geral, Biden anda com uma passada cuidadosa e é dado a deslizes ao falar.

Poderá enfrentar Donald Trump, de 77 anos, como nomeado republicano nas eleições e 2024. Uma sondagem da Reuters mostra que muitos americanos pensam que nenhum deles devia concorrer por causa da idade: cerca de dois terços dos inquiridos disse que não via favoravelmente nenhuma das candidaturas, com 44% de inquiridos democratas a dizer que Biden não devia candidatar-se e 34% dos republicanos a dizer o mesmo de Trump.

Quando questionados sobre a idade de Biden, porta-vozes da Casa Branca apontam os seus sucessos, desde a eleição presidencial de 2020, ao papel nas eleições intercalares, tendo ajudado a evitar perdas democratas, e ter feito aprovar uma série de legislação no Congresso enquanto Presidente.

Biden não está, além disso, na lista dos líderes mais velhos do mundo actualmente, diz ainda o Pew, que inclui nos lugares cimeiros Biya e também o presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, de 87 anos. Reuters