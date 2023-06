Joe Biden tropeça e cai em cerimónia. Presidente “está bem”, diz Casa Branca

Presidente norte-americano tropeçou num saco e caiu durante uma cerimónia de entrega de diplomas na Academia da Força Aérea norte-americana, no estado do Colorado.

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de 80 anos, “está bem” depois de uma queda filmada pelas câmaras de televisão, durante uma cerimónia militar em Colorado Springs, esta quinta-feira. O líder norte-americano tropeçou num saco e caiu após entregar o último diploma numa cerimónia de graduação na Academia da Força Aérea, mas levantou-se rapidamente, ajudado por três pessoas, e voltou sozinho para o seu lugar.

“Ele está bem. Estava um saco de areia no caminho quando ele estava a cumprimentar pessoas”, escreveu o director de comunicação da Casa Branca, Ben LaBolt, na rede social Twitter.

A queda ocorreu depois de o Presidente dos EUA ter proferido um discurso de formatura perante uma audiência que agitava bandeiras, no qual avisou os formandos de que iriam entrar ao serviço num mundo cada vez mais instável, citando os desafios apresentados pela Rússia e pela China.

Biden, cuja idade e estado físico são tema frequente utilizado em ataques por alguns adversários políticos, levantou-se com a ajuda de um militar que estava ao seu lado e dos seus guarda-costas.

O actual líder dos EUA é a pessoa mais velha a ocupar a Casa Branca, e é candidato à reeleição em 2024. As sondagens mostram que os americanos estão preocupados com a possibilidade de alguém com mais de 75 anos se tornar presidente.

O mais recente boletim sobre o estado de saúde do Presidente, divulgado em Fevereiro, indica que o Presidente dos EUA estava bem. Os médicos declararam Biden saudável e apto para o exercício das suas funções, notando que o Presidente não bebe álcool nem fuma e faz exercício "pelo menos" cinco vezes por semana.

Apesar da queda, Biden esteve presente até ao final da cerimónia. Depois entrou no avião para regressar a Washington, subindo as escadas para embarcar, sem parar para responder a perguntas dos jornalistas.