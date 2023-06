Biden pode ser o mais velho Presidente dos EUA, mas nem sequer é um dos dez mais idosos do mundo

Paul Biya é o decano dos chefes de Estado em exercício. Fez 90 anos em Fevereiro e, apesar de mais de quatro décadas no poder, continua sem demonstrar interesse em falar sobre sucessão. Mas o Presidente camaronês não é o único mais velho que Joe Biden actualmente no poder. O chefe de Estado norte-americano, que acendeu um debate nos EUA por já ser o mais idoso de sempre a ocupar a Casa Branca e anunciar a sua recandidatura para 2024, não está sequer no top ten dos decanos líderes mundiais. Na verdade, é o 15.º mais velho.

Mesmo descontando ditadores, monarcas e o supremo líder do Irão, Ali Khamenei, Biden ainda é mais novo que três chefes de Estado de países ocidentais. Michael Higgins, Presidente irlandês, tem 82 anos e ainda estará em exercício se Biden ganhar a reeleição e tomar posse para novo mandato em Janeiro de 2025.

Sergio Mattarella, que completa 82 anos a 23 de Julho e está a caminho de se tornar o Presidente com mais tempo no poder em Itália, superando Giorgio Napolitano, e George Vella, o chefe de Estado maltês, que fez 81 anos a 24 de Abril, são os outros dois líderes ocidentais mais velhos que Joe Biden.

A idade de Biden (que nasceu a 20 de Novembro de 1942) é um argumento que os republicanos usaram, usam e, seguramente, irão usar durante a campanha, mais ainda se não for o ex-Presidente Donald Trump o candidato republicano à presidência – se este for a eleições e ganhar em 2024, terá 78 anos, exactamente a mesma idade do actual chefe de Estado quando tomou posse do cargo a 20 de Janeiro de 2021.

Se ganhar a reeleição e completar o seu segundo mandato, Biden terá 86 anos quando deixar a Casa Branca, mesmo assim, além de Paul Biya, há ainda chefes de Estado nesta altura mais velhos: Mahmud Abbas, o líder da Autoridade Palestiniana, com 87 anos; Salman bin Abdulaziz Al-Saud, o rei saudita, também com 87 anos; o Papa Francisco, chefe de Estado do Vaticano e líder da Igreja Católica; e o rei Haroldo V, da Noruega, os dois com 86 anos.

Ao lado do Presidente russo, Vladimir Putin, de 70 anos, e do chefe de Estado chinês, Xi Jinping, que completa 70 anos no dia 15 de Junho, Biden até pode fazer figura de ancião, mas tendo em conta que a esperança média de vida dos norte-americanos está hoje nos 77,8 anos e nos anos 1850 estava nos 38,3 anos, quem é verdadeiramente o mais velho na presidência dos EUA: Biden hoje ou James Buchanan que, a 4 de Março de 1857, tinha quase 66 anos.

Lista dos 15 chefes de Estado mais velhos em exercício

1. Paul Biya, Presidente dos Camarões (13 de Fevereiro de 1933)

2. Mahmud Abbas, Presidente da Autoridade Palestiniana (15 de Novembro de 1935)

3. Salman bin Abdulaziz Al-Saud, rei da Arábia Saudita (31 de Dezembro de 1935)

4. Papa Francisco, chefe da Igreja Católica e do Estado do Vaticano (17 de Dezembro de 1936)

5. Haroldo V, rei da Noruega (21 de Fevereiro de 1937)

6. Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, emir do Kuwait (25 de Junho de 1937)

7. Ali Khamenei, líder Supremo do Irão (19 de Abril de 1939)

8. Margarida II, rainha da Dinamarca (16 de Abril de 1940)

9. Michael D. Higgins, Presidente da Irlanda (18 de Abril de 1941)

10. Sergio Mattarella, Presidente de Itália (23 de Julho de 1941)

11. Hage Geingob, Presidente da Namíbia (3 de Agosto de 1941)

12. Alassane Ouattara, Presidente da Costa do Marfim (1 de Janeiro de 1942)

13. George Vella, Presidente de Malta (24 de Abril de 1942)

14. Teodoro Obiang, Presidente da Guiné Equatorial (5 de Junho de 1942)

15. Joe Biden, Presidente dos Estados Unidos da América (20 de Novembro de 1942)