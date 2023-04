Biden anuncia recandidatura à Casa Branca

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou esta terça-feira que vai candidatar-se a um segundo mandato na Casa Branca, pedindo aos norte-americanos para lhe darem mais quatro anos para “acabar o trabalho”.

O anúncio da recandidatura de Biden, de 80 anos, foi feito através de um vídeo divulgado pela sua nova equipa de campanha, exactamente quatro anos depois do primeiro anuncio de candidatura. No vídeo, Biden promete defender a democracia americana, enquanto se vêem imagens do ataque de 6 de Janeiro de 2021 ao Capitólio dos EUA por apoiantes do ex-Presidente Donald Trump.

Quando Biden fez 80 anos, em Novembro passado, foi notado que nenhum outro Presidente completou esta idade ainda em exercício: é o Presidente mais velho da história dos EUA. Biden teria 86 anos no fim de um segundo mandato.

A questão da idade não será um problema para a nomeação como candidato pelo Partido Democrata, com os seus rivais a não serem considerados um grande desafio.

Na semana passada, uma sondagem Associated Press-NORC indicava que cerca de metade dos eleitores democratas querem que Biden volte a concorrer – uma subida em relação a 37% em Janeiro. E mais, na eleição, uma grande maioria dos eleitores democratas, 80%, votariam em Biden contra um candidato republicano.

Donald Trump anunciou a sua candidatura à nomeação republicana em Novembro.

“Quando concorri à presidência há quatro anos, disse que estávamos numa batalha pela alma da América, e ainda estamos”, disse Biden. “Não é hora de ser complacente. É por isso que estou a concorrer à reeleição”, acrescentou.

“Vamos acabar este trabalho. Sei que somos capazes”, disse.