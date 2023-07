EUA anunciam medidas para proteger mais os trabalhadores do calor

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou o aumento da fiscalização nos locais de trabalho para proteger as pessoas do calor, após a onda de calor que atingiu o país durante o mês de Julho.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tomou medidas para proteger os trabalhadores do calor extremo e reuniu-se com os prefeitos das cidades sufocantes de Phoenix e San Antonio na quinta-feira, enquanto uma onda de calor cada vez mais intensa colocava metade dos americanos sob vigilância e avisos sobre o calor excessivo.

Com o mês de Julho a tornar-se o mais quente de que há registo a nível mundial, prevê-se que as temperaturas e os valores do índice de calor nos Estados Unidos ultrapassem os 37,8 graus Celsius pelo menos até sábado, informou o Serviço Nacional de Meteorologia.

A crescente frequência e intensidade dos fenómenos extremos é sintomática das alterações climáticas globais, provocadas pelo homem, que estão a alimentar os extremos, dizem os especialistas, prevendo-se que as vagas de calor em grande parte do mundo persistam até Agosto.

Biden, um democrata que tem sido cercado por uma maioria republicana no Congresso que minimiza ou nega o aquecimento influenciado pelo homem, tomou novas medidas executivas ao mesmo tempo que referiu emergências climáticas, como inundações em Vermont e na Califórnia, secas e furacões cada vez mais graves e o recorde de 28 dias consecutivos com mais de 43 graus Celsius em Phoenix.

"As temperaturas do oceano perto de Miami são como entrar numa banheira de hidromassagem. Acabaram de atingir os 37 graus - 37 graus - e estão a bater recordes em todo o mundo", disse Biden aos jornalistas depois de se reunir com a presidente da Câmara de Phoenix, Kate Gallego, e o presidente da Câmara de San Antonio, Ron Nirenberg.

Biden deu instruções ao Departamento do Trabalho para aumentar a fiscalização dos riscos de calor no local de trabalho, por exemplo, aumentando as inspecções nos locais de construção e agricultura, e para emitir alertas de perigo que informem os empregadores das suas responsabilidades e os trabalhadores dos seus direitos durante o calor extremo.

Cerca de 436 trabalhadores morreram devido à exposição ao calor ambiental desde 2011, de acordo com o Bureau of Labor Statistics, sendo os trabalhadores agrícolas, os agricultores, os bombeiros e os trabalhadores da construção civil os mais afectados.

No total, cerca de 600 americanos morrem de calor extremo todos os anos, de acordo com os Centros de Doenças e Controlo dos EUA.

A presidente da Câmara de Phoenix, Gallego, afirmou que a sua cidade foi a primeira do país a ter um gabinete de combate ao calor com financiamento permanente e que estava a tentar "superar" as alterações climáticas. Ela também pediu ao Congresso que amplie a definição de uma emergência federal para incluir o calor.

Enquanto o presidente da Câmara visitava a Casa Branca, as autoridades municipais e os parceiros sem fins lucrativos em Phoenix revelaram na quinta-feira a disponibilização de casas com ar condicionado e alimentadas a energia solar, convertidas a partir de contentores de transporte, que esperam poder proporcionar alívio aos sem-abrigo.

Vinte dos actuais residentes do abrigo mudar-se-ão temporariamente para as novas unidades, continuando a ter acesso aos recursos do centro, como casas de banho, duches e refeições.

"O pavimento chega por vezes aos 82 graus Celsius. As pessoas chegam com queimaduras de terceiro grau... É muito debilitante", disse Jessica Berg, directora de programas da St. Vincent de Paul, uma das organizações sem fins lucrativos que colaboram com a Steel + Spark.

"Cuide de si e das pessoas à sua volta"

Entretanto, as autoridades de outras grandes cidades, como Nova Iorque, Washington e Filadélfia, pediram às pessoas que evitassem trabalhar ou brincar ao ar livre, que bebessem muitos líquidos e que acompanhassem os seus amigos, familiares e vizinhos.

"Os próximos quatro dias serão extremamente quentes - cuide de si e das pessoas à sua volta", disse a presidente da Câmara de Washington, Muriel Bowser, nas redes sociais. Prevê-se que o índice de calor na capital do país, uma medida da sensação de temperatura para o corpo humano, atinja os 41,7 graus Celsius.

Em Filadélfia, as autoridades declararam uma emergência sanitária devido ao calor até sábado e criaram uma linha telefónica de ajuda para os idosos, abriram centros de arrefecimento e aumentaram o contacto com os sem-abrigo.

Também foram abertos centros de arrefecimento em toda a cidade de Nova Iorque para as pessoas que não têm acesso a ar condicionado. O índice de calor pode atingir os 39,4 graus Celsius esta sexta-feira na cidade mais populosa dos Estados Unidos.