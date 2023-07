EUA avisam que “em nenhuma circunstância” vão pagar indemnizações climáticas a países pobres

Os Estados Unidos não estão dispostos a pagar indemnizações aos países em desenvolvimento atingidos por desastres causados pelo clima, disse John Kerry, o enviado presidencial dos Estados Unidos para o Clima, numa audiência no Congresso esta quinta-feira. Alguns países defendem que as grandes economias - que produzem a maior parte dos gases com efeito de estufa - devem pagar pelas emissões do passado.

Kerry, antigo secretário de Estado norte-americano, foi questionado durante uma audição perante uma subcomissão de supervisão dos assuntos externos da Câmara dos Representantes sobre se os Estados Unidos contribuiriam para um fundo que pagaria aos países afectados por inundações, tempestades e outras catástrofes provocadas pelo clima.

"Não, em nenhuma circunstância", respondeu Kerry em resposta a uma pergunta do deputado americano Brian Mast, o presidente republicano da subcomissão.

John Kerry estava a testemunhar numa audiência sobre a agenda climática do Departamento de Estado, poucos dias antes de se deslocar a Pequim para novas conversações bilaterais com a China sobre as alterações climáticas.

Os Estados Unidos apoiaram a criação de um mecanismo de financiamento para fazer face às "perdas e danos" incorridos pelos países vulneráveis em resultado de catástrofes graves ou recorrentes, que foi assegurado na conferência COP27, realizada no Egipto em Novembro passado, mas o acordo não especificou quem pagaria para o fundo ou como o dinheiro seria desembolsado.

No entanto, os Estados Unidos e outras nações desenvolvidas tinham insistido na inclusão de uma nota de rodapé que excluísse a ideia de responsabilização dos maiores emissores ou de indemnização dos países afectados por catástrofes.