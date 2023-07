Feijóo insiste em falar com o PSOE, agora que uma maioria de direita já é impossível

Numa altura em que só um altamente improvável acordo com o PSOE lhe permitirá chegar ao poder, Alberto Núñez Feijóo defende precisamente um pacto entre os dois “partidos de Estado”. “Dizer que não se tem apoios simplesmente por se ter falado com algum grupo parece-me uma conclusão precipitada”, afirmou o líder do PP, vencedor das eleições antecipadas de domingo, horas depois de se saber que o Partido Nacionalista Basco “recusou” o convite para “iniciar conversações e facilitar a sua investidura como presidente do governo espanhol”.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt