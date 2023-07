Sánchez finta sondagens e Feijóo ganha sem capacidade para formar maioria absoluta

As projecções que foram avançadas pelos media espanhóis às 20h (19h em Portugal continental) deste domingo eram, na prática, as últimas sondagens feitas antes das eleições legislativas no país — e não as sondagens à boca das urnas que se realizam em Portugal, por exemplo —, o que aconselhava prudência nas leituras que começaram a ser feitas de imediato nas televisões espanholas. Mas nada preparou o país para o que aconteceu nos minutos e nas horas seguintes: perante a estupefacção de comentadores e jornalistas, o cenário esperado de uma vitória clara do Partido Popular, com ou sem maioria absoluta, dependendo do resultado do Vox, transformou-se numa corrida ombro a ombro entre os blocos da direita e da esquerda que não afastou a hipótese de o socialista Pedro Sánchez se manter como presidente do Governo.

