A Espanha reentra numa nova fase de bloqueio político

As eleições ditaram uma situação de bloqueio político que ameaça forçar um regresso às urnas. Com mais de 99% dos votos contados, Alberto Nuñez Feijóo e o Partido Popular venceram as eleições mas não têm uma maioria para governar. A soma dos deputados do PP e do Vox (extrema-direita) ficam longe da maioria absoluta de 176 deputados, ficando-se pelos 169. Também a soma do PSOE, de Pedro Sánchez, do Sumar (esquerda) e aliados independentistas fica abaixo da maioria.

