Jamie Foxx foi ao inferno e voltou, revelou o actor num vídeo emotivo

O actor Jamie Foxx, galardoado com um prémio da Academia, quebrou o silêncio depois de ter tido alta, este ano, de um hospital onde foi tratado de uma doença não revelada. Numa mensagem de vídeo, Foxx, 55 anos, agradeceu aos fãs e descreveu o trauma da doença que o levou ao "inferno" e o trouxe de volta.

O discurso emocional partilhado no Instagram, no sábado, foi a primeira vez que o actor comentou a sua saúde, além de uma breve publicação escrita nas redes sociais enquanto esteve hospitalizado, em Maio.

No vídeo publicado, Foxx disse que passou por algo que pensou "nunca iria passar", acrescentando que a sua fé, assim como o apoio da sua família, fãs e da equipa médica o "trouxeram de volta".

De acordo com a filha do actor, Corinne Foxx, o pai foi hospitalizado no início de Abril com uma doença não revelada. Terá ficado doente em Atlanta enquanto filmava para a Netflix o filme Back in Action, com a actriz Cameron Diaz. Recebeu alta em Maio.

Foxx é mais conhecido pelo seu retrato do cantor de jazz Ray Charles no filme biográfico Ray, que em 2005 lhe valeu um Óscar de melhor actor. Também desempenhou papéis principais em filmes como Django Unchained e Dreamgirls.

No seu vídeo, Foxx disse que o seu "caminho para a recuperação tinha alguns buracos", mas que estava grato por poder voltar ao trabalho. Está previsto que o actor e a sua filha co-apresentem um novo programa de jogos musicais na Fox, em 2024.

O artista disse que sabia que as pessoas estavam a especular sobre a sua doença e a questionar o seu silêncio. "Para ser honesto convosco, não queria que me vissem assim com tubos a sair de mim" e "a tentar perceber se ia conseguir sobreviver", declarou.

E continua: "Quero que me vejam a rir, a divertir-me, a festejar, a contar anedotas." O actor agradeceu à sua filha e à sua família por terem mantido os pormenores da sua doença "herméticos" e por o terem "protegido" dos meios de comunicação social e do público.

Foxx também brincou com os rumores que disse terem ficado fora de controlo, revirando os olhos para provar que não tinha ficado cego, dizendo que não tinha ficado paralisado e puxando o rosto para mostrar que não era um clone. Disse ainda estar grato por estar a recuperar. Contudo, confessa: "De vez em quando, desato a chorar — é porque tem sido duro, meu. Eu estava doente."

A mensagem foi bem recebida por outras celebridades, incluindo os actores Idris Elba e Michael B. Jordan, e o músico Justin Timberlake.

"Estou tão contente por te ver de volta, meu irmão", escreveu online o rapper LL Cool J.

"Deus é bom!!!!!!!! Enviando amor a Jamie", escreveu a actriz Viola Davis. O actor Will Smith provocou: "Awww Man!!! Quem está a cortar cebolas? Love U Foxx!!! A tua luz é necessária e apreciada neste momento!"

Foxx terminou o vídeo com uma nota optimista: "Estou a regressar."

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post