Jamie Foxx continua no hospital, mas actualizou conta do Instagram

“Agradeço todo o amor!!! Sinto-me abençoado.” A publicação, do final do dia de quarta-feira, é simples, mas pode ser um sinal de que o estado de saúde do actor Jamie Foxx está a melhorar, numa altura em que permanece internado e continua a não haver informações relativas ao que lhe aconteceu.

Jamie Foxx, de 55 anos, foi internado de urgência, há três semanas, em Atlanta, Geórgia, onde se encontrava para as filmagens de Back In Action, da Netflix, onde surge ao lado de Cameron Diaz. A notícia foi divulgada pela filha, Corinne Foxx, nas redes sociais: “Queríamos partilhar que o meu pai, Jamie Foxx, teve uma complicação médica ontem”, escreveu no dia 13 de Abril.

Até à data, não foi especificada qual complicação terá ocorrido, sabendo-se apenas que Foxx não se sentiu mal durante o trabalho, nem foi transportado de ambulância. De acordo com Corinne, graças a “uma acção rápida e a excelentes cuidados”, Foxx está a recuperar.

A publicação do artista, agraciado com o Óscar de melhor actor por Ray, atraiu a atenção de muitos fãs e colegas, entre os quais Jeremy Renner, que esteve hospitalizado durante um longo período, após um acidente com um limpa-neves, no início do ano.