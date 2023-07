Espanha à espera que as férias não atrapalhem a participção eleitoral

Os espanhóis votam este domingo numas eleições legislativas com potencial para serem renhidas, que poderão levar à perda de poder do governo do socialista Pedro Sánchez e a uma entrada do partido de extrema-direita Vox num novo executivo, algo que não acontece há 50 anos.

As urnas abriram às 9h locais (menos uma hora em Portugal continental) e encerram às 20h (21h nas ilhas Canárias), altura em que serão divulgadas as sondagens.

Pedro Sánchez foi dos primeiros líderes políticos a votar, bem cedo em Madrid e foi recebido por um pequeno grupo de pessoas que lhe gritou "mentiroso" e por outro de tamanho semelhante que respondeu com "presidente" enquanto se dirigia para a assembleia de voto, conforme mostraram imagens da TVE.

Aos repórteres disse que tinha "boas vibrações" em relação ao resultado das eleições, ideia que o líder socialista já vinha enfatizando nos últimos dias de campanha.

#23Jrtve | El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ejerce su derecho al voto en el colegio electoral Nuestra Señora del Buen Consejo.



?? https://t.co/5mixL3aoYM pic.twitter.com/ZZLiKhfxve — RTVE Noticias (@rtvenoticias) July 23, 2023

O chefe do Governo falou num dia "histórico" do qual espera que saia "um Governo forte", havendo, por isso, necessidade que haja "a maior das participações, a maior das mobilizações" dos eleitores espanhóis.

Sánchez convocou eleições antecipadas depois de a esquerda ter sofrido grandes derrotas nas eleições municipais e autonómicas de Maio, numa estratégia para surpreender os seus opositores e inverter a tendência de descida de popularidade do seu governo.

As sondagens de opinião indicam que as eleições provavelmente resultarão numa vitória para o partido de centro-direita de Alberto Núñez Feijóo, o Partido Popular, mas que precisará de se aliar com o partido de extrema-direita de Santiago Abascal, Vox. Seria a primeira vez que um partido de extrema-direita entraria no governo desde o fim da ditadura de Francisco Franco na década de 1970.

Os trabalhadores dos correios chegaram às secções de voto com caixas de votos por correspondência no domingo. O serviço postal relatou no sábado que os votos por correspondência atingiram um recorde histórico de 2,47 milhões, pois muitas pessoas optaram por votar da praia ou das montanhas, onde se refugiaram nestas férias do extremo calor deste Verão.

O governo informou que 100% das secções de voto estavam a funcionar normalmente 90 minutos após a abertura das urnas.

O Barclays escreveu numa nota aos seus clientes esta semana que há uma grande possibilidade de as eleições resultarem num impasse, sem que a direita ou a esquerda tenham aritmética parlamentar suficiente para formar governo. O banco cita as sondagens e refere a incógnita em torno da taxa de abstenção, tendo em conta o período estival.

O resultado poderá depender de se Feijóo ou Sánchez conseguirão o apoio suficiente dos partidos mais pequenos para somar o suficiente para alcançar a maioria de 176 deputados ou para conseguir, pelo menos, mais que o grosso da oposição e a abstenção dos restantes para poder governar sem ter essa maioria absoluta.

Todos os líderes das quatro principais formações políticas nestas eleições já votaram esta manhã. Depois de Sánchez, coube a vez ao seu mais directo rival, Alberto Núñez Feijóo, seguindo-se Santiago Abascal e, por fim, a ministra do Trabalho Yolanda Díaz, líder da plataforma de esquerda Sumar.

Feijóo, que também votou em Madrid, não permitiu perguntas aos jornalistas, limitando-se a fazer uma declaração que foi filmada pelo próprio partido, já que aos meios de comunicação não foi permitida a entrada no local em que falou.

Gracias a todos los que trabajan en los colegios electorales, a los carteros y al personal de las oficinas de Correos, a las FCSE que custodian la democracia, a los medios de comunicación y a los interventores y apoderados de todos los partidos.#EleccionesGenerales pic.twitter.com/cEtz8vnzb8 — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) July 23, 2023

Feijóo pediu aos espanhóis que acorram às urnas porque “está em jogo ter um governo sólido e forte”, é, por isso, “necessário que a Espanha fale e decida” e “tudo o que a Espanha disser está bem”. Até porque, garante, “aconteça o que acontecer, continuarei a trabalhar para o meu país. É a minha vocação e também o meu destino”.

Igualmente apelando à participação do eleitorado, Yolanda Díaz disse que o que está em causa hoje em Espanha é “levantarmo-nos amanhã com mais direitos, mais democracia e mais liberdade”, logo, “é fundamental que nenhum voto fique em casa”.

El derecho al voto no ha caído del cielo. Ejerzámoslo para construir un país mejor. pic.twitter.com/SUFnGaaBkg — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) July 23, 2023

Acompanhada da filha Carmela, a ministra do Trabalho, que votou na Escola Técnica Superior de Engenheiros, Minas e Energia de Madrid um pouco antes do meio-dia em Espanha, insistiu que esta é uma eleição demasiado importante para que o sol e a praia se interponham: “Está muita coisa em causa, para as pessoas da minha geração, seguramente são as eleições mais importantes, está em causa a próxima década”.

Por seu lado, Abascal considerou, depois de votar no Colégio Cristo Rei, de Madrid, que qualquer resultado que o seu partido consiga “nestas circunstâncias será um resultado heróico”. Considerando que o Vox teve de enfrentar uma campanha num contexto desfavorável em que todos estavam contra o partido de extrema-direita.

“Ainda ontem, numa televisão, dedicaram-se durante a noite a dizer que o Vox é um partido que se ri dos assassínios de mulheres”, disse, “é uma mentira que claramente pretende influir no voto”.