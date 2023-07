A terra de Feijóo vive entre promessas de festa e o risco de deitar foguetes antes de tempo

Neste domingo está prometida festa rija na aldeia galega que viu nascer o homem que, até hoje, nunca perdeu uma eleição. Os Peares, num vale entre três rios onde se diz que o Sil leva a água e o Minho a fama, é a aldeia natal do líder do Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo. Na noite eleitoral, há a promessa de lançar um foguete por cada deputado do PP eleito em Madrid. A confiar nas últimas sondagens vindas da Austrália, já que em Espanha são proibidas desde o início da semana, o foguetório pode vir a ser longo, com o lançamento de mais de 130 artefactos de pirotecnia. Mas, como a maioria absoluta no Congresso se alcança aos 176, há sempre o risco de lançar foguetes antes da festa.

