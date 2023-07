Último debate (sem Feijóo) é a “oportunidade perfeita” (e derradeira) da esquerda espanhola

Foi um debate que pôs fim à tendência crescente de aproximação ao PP que o PSOE apresentava em todas as sondagens até há uma semana e é num debate que os socialistas espanhóis colocam as suas últimas esperanças. Depois do frente a frente perdido por Pedro Sánchez para o líder da direita conservadora, Alberto Núñez Feijóo, o último debate antes das legislativas, esta quarta-feira à noite, será um combate a três: face à ausência do presidente do PP, Sánchez e a sua vice-presidente, Yolanda Díaz (Sumar), vão debater com o líder da extrema-direita do Vox, Santiago Abascal, tratando-o como “número dois” de Feijóo.

