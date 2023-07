P24. Portugal ultrapassa os limites de poluição atmosférica. E agora?

Neste P24 percebemos o que está em causa com a jornalista do Azul Aline Flor.

Portugal foi condenado pelo Tribunal de Justiça da União Europeia por não cumprir as regras europeias sobre qualidade do ar ao longo de dez anos. Neste P24 percebemos o que está em causa com a jornalista do Azul Aline Flor.

