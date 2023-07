Procuradoria Europeia investiga fraudes no PRR em Portugal

A Procuradoria Europeia (EPPO na sigla inglesa) está a investigar eventuais casos de fraude no uso de fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) em Portugal. No final do ano passado, já havia dois inquéritos a decorrer, um dos quais relativo ao apoio à empresa Pluris Investments pelo Banco Português de Fomento, mas esse número "já está desactualizado", confirma o procurador José Guerra, representante português no órgão máximo daquela entidade, o colégio de procuradores.

