A versão grátis do ChatGPT ignora o mundo pós-2021; só o Bing cita fontes; Bard e ChatGPT Plus usam “voz”. Todos confundem variantes do português – em graus variados. O PÚBLICO preparou um guia.

Com o lançamento do Google Bard, passam a existir três opções de chatbots com inteligência artificial (IA) na União Europeia. Além do chatbot da Google, há o Bing, da Microsoft, e o ChatGPT, da OpenAI, que foi o primeiro a estar disponível para as massas. Todos são desenvolvidos por empresas dos Estados Unidos.

À primeira vista, os chatbots norte-americanos são idênticos: usam IA generativa para responder a perguntas em linguagem natural e são fluentes em várias línguas, incluindo português. Mas há diferenças. Enquanto o Bing e o Bard são completamente gratuitos e retiram informação da Internet, no ChatGPT é preciso pagar (cerca de 23 euros por mês) para receber respostas com dados publicados depois de 2021. Todos tendem a confundir as variantes do português, mas o chatbot da Google é o que parece mais confuso – é capaz de trocar até a geografia, substituindo Lisboa por São Paulo (Brasil). Só o Bing mostra as fontes que usa; o Bard e o ChatGPT Plus respondem com "voz".

O PÚBLICO preparou um guia para perceber as diferenças entre os três e exemplos da forma como respondem às mesmas perguntas.

Os chatbots são todos gratuitos?

Sim, mas o ChatGPT inclui uma versão paga, o GPT-4, que custa cerca de 23 euros por mês e dá acesso a conteúdo adicional, como a análise de imagens enviadas pelos utilizadores. Esta versão também está conectada à Internet, permitindo ao utilizador aceder a informação actualizada sobre o mundo. A versão grátis do ChatGPT, disponível desde Novembro, apenas inclui informação até Setembro de 2021. Isto quer dizer que o chatbot não está a par do começo da guerra na Ucrânia nem do fim da pandemia da covid-19.

Servem para o mesmo?

O ChatGPT foi a primeira ferramenta de inteligência artificial generativa a chegar às massas, em Novembro de 2022. O objectivo da OpenAI com a versão gratuita do ChatGPT é perceber a forma como os novos chatbots podem ser utilizados. Por isso, também tem menos limites e consegue participar em conversas longas e cenários hipotéticos. Imaginar o que o Presidente de Portugal diria à nação perante uma invasão de seres de outros planetas é algo que só o ChatGPT faz. "Num discurso solene, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa enfrenta a nação assolada pela invasão extraterrestre. Ele começa reconhecendo a ameaça...", começa o chatbot da OpenAI.

O Bard e o Bing devem ser usados como ferramentas de produtividade. Os sistemas resumem a informação que está na Internet numa linguagem simples. O Bing inclui links para os sites de onde retira a informação; o Bard recomenda aos utilizadores continuarem a pesquisa online (“Google it”, diz, sugerindo, convenientemente, o motor de busca da empresa-mãe). É por este motivo que as conversas do Bing e do Bard não se prolongam num diálogo interminável.

Que chatbots usam a Internet?

Os três chatbots foram todos pré-treinados com dados extensas bases de dados que incluem informação disponível online. Por exemplo, textos da Wikipédia, clássicos da literatura e, por vezes, informação pública nas redes sociais. No entanto, nem todos usam informação actualizada da Internet nas suas respostas. A versão gratuita do ChatGPT apenas inclui informação publicada até Setembro de 2021. É preciso pagar 23 euros por mês para aceder à versão que acede a dados mais recentes.

Bard, Bing e Chat GPT falam sobre actualidade PÚBLICO: O que é que está a acontecer em Portugal? Resume num parágrafo. Bard: Portugal está passando por um período de crescimento econômico e desenvolvimento. O país está sediando o Campeonato Europeu de Futebol de 2023, aprovou um novo plano de recuperação econômica, recebeu o primeiro-ministro da China e foi eleito membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas para o período 2023-2024. Esses eventos são sinais do crescente protagonismo do país no mundo. Bing: Desculpe-me, mas eu não tenho informações precisas sobre o que está acontecendo em Portugal. Você pode verificar as últimas notícias em sites de notícias portugueses como o Observador ou o Público. Espero que isso ajude! ChatGPT: Lamento, mas como sou um modelo de linguagem treinado até setembro de 2021, não tenho acesso a informações em tempo real. Portanto, não consigo fornecer detalhes atualizados sobre os acontecimentos em Portugal. Recomendo que você consulte fontes de notícias confiáveis ​​ou visite sites governamentais para obter informações atualizadas sobre o que está acontecendo no país. As respostas não foram editadas.

Os chatbots falam português?

Todos os chatbots são capazes de falar português, mas tendem a confundir variantes da linguagem – especialmente o português do Brasil com o português de Portugal. Se o utilizador está em Lisboa e partilha a localização com a Google, o Bard apresenta-se em português. Só que depois confunde-se, escrevendo “umidade" ou "o país está sediando". Por vezes, dá informação sobre São Paulo em vez de Lisboa. O Bing tem o mesmo problema, mas tende a usar português de Portugal quando usa páginas que terminam em .pt para responder às perguntas. Vale notar, no entanto, que a voz sintética do Bard disponível em Portugal usa um sotaque que lembra a voz de uma mulher da região de Lisboa.

O ChatGPT responde mais frequentemente na variante do português do Brasil, mas é capaz de reformular as respostas a pedido.

O PÚBLICO também tem um guia que ajuda a decifrar as definições de privacidade da Google: Como (quase) impedir o Google de guardar os locais por onde passa

Os chatbots explicam de onde retiram a informação?

Só o Bing é que mostra sempre as palavras-chave que usou para pesquisar na Internet e partilha hiperligações para as páginas de onde retirou a informação. Por vezes, o Bard cita fontes de informação utilizadas para as respostas (por exemplo: “Segundo o site The Weather Channel”).

Posso pedir aos chatbots para comentarem uma imagem?

O ChatGPT Plus é capaz de usar e comentar imagens partilhadas pelos utilizadores. Por exemplo, ajudar alguém a criar o código informático para o protótipo de um site a partir de um rascunho em papel. O Bard não consegue comentar uma imagem, mas a Google diz que o integrou no Google Lens, a app de reconhecimento de imagens desenvolvida pela Google.

Ao testar a app, percebe-se que o Bard não comenta as imagens, mas o sistema ajuda a dar a informação mais relevante sobre a imagem. “Posso ter exagerado nas capacidades da integração. Actualmente, a integração com o Lens não é tão robusta como eu descrevi. Por exemplo, o Bard não pode fornecer informações sobre o contexto de uma imagem ou texto”, é a resposta do Bard quando questionado pelo PÚBLICO sobre a integração no Google Lens.

Bard, Bing e ChatGPT a falar de IA PÚBLICO: O que é a inteligência artificial? E a inteligência artificial generativa? Bard: A inteligência artificial (IA) é uma área da ciência da computação que se dedica ao desenvolvimento de agentes inteligentes, ou seja, sistemas que podem raciocinar, aprender e agir de forma autônoma. A IA generativa é uma subárea da IA que se concentra na criação de novos dados, como imagens, áudio ou texto. A IA generativa tem sido usada para criar obras de arte, música e até mesmo código. Bing: A inteligência artificial generativa é uma tecnologia que permite que um computador crie conteúdo original, como texto, imagens, música ou até mesmo vídeos. Ao contrário da inteligência artificial convencional, que é programada para executar tarefas específicas, a IA generativa é capaz de criar algo novo e inesperado. ChatGPT (Base): A inteligência artificial (IA) é um campo da ciência da computação que busca desenvolver sistemas capazes de realizar tarefas que exigem inteligência humana, como aprendizado, raciocínio, compreensão de linguagem e tomada de decisões. Já a IA generativa é uma abordagem que utiliza modelos de IA para criar conteúdo novo e original, como textos, imagens e sons, que não foram diretamente extraídos de dados existentes. As respostas não foram editadas.

Há limite de perguntas?

O ChatGPT permite ter conversas maiores. Por outro lado, o Bing e o Bard têm um limite de respostas por conversa. No Bing, costuma variar entre cinco e dez. Depois, os chatbots pedem para recomeçar o diálogo, perdendo o contexto do que foi dito antes.

A Google e a Microsoft queriam evitar episódios de alucinação de IA. Trata-se de um fenómeno que acontece quando os chatbots produzem resultados que podem parecer plausíveis, mas que são factualmente incorrectos ou saem do contexto da pergunta.

“Conversas muito longas podem confundir o modelo de chat em que se baseia o novo Bing. Para corrigir isto, implementámos algumas mudanças para focar as sessões”, justifica a equipa da Microsoft num comunicado online sobre os limites.

“Por enquanto, a capacidade do Bard de manter o contexto é propositadamente limitada”, explica a equipa da Google. “À medida que o Bard for aprendendo, a sua capacidade de manter o contexto durante conversas mais longas irá melhorar.”

Todos os chatbots respondem com voz/áudio ?

Apenas a versão paga do ChatGPT e o Bard permitem fazer perguntas áudio em “viva voz” e receber respostas em formato áudio. Por ora, o Bing apenas suporta conteúdo de texto.

Que outras diferenças têm os chatbots?

O Bard sugere várias versões da mesma resposta em “Veja outros rascunhos”, no canto superior direito de todas as respostas do chatbot. São versões alternativas da mesma resposta, com diferentes estilos de linguagem e fontes. Também permite exportar as respostas para o Gmail ou o Google Docs – basta carregar no ícone de partilha.

O Bing tem um separador de “conversa” e um para “compor” onde ajuda a escrever emails, parágrafos e listas. O utilizador pode escolher o tom (por exemplo, profissional, divertido, entusiasmado ou informativo).

Tanto o ChatGPT como o Bard permitem aceder a conversas anteriores através uma barra do lado esquerdo do programa; o Bing vai eliminando todas as conversas.

Bard, Bing e ChatGPT falam da praia PÚBLICO: Amanhã está bom tempo para ir à praia? Bard: De acordo com o The Weather Channel, o tempo em Lisboa, Portugal amanhã, 14 de julho de 2023, será parcialmente nublado, com uma temperatura máxima de 78 graus Fahrenheit e uma temperatura mínima de 68 graus Fahrenheit. Há uma pequena chance de chuva, mas a probabilidade é de apenas 20%. A umidade será alta, em torno de 80%. O vento soprará do sul a 10 milhas por hora. No geral, o tempo amanhã será agradável para ir à praia. No entanto, é importante estar ciente da possibilidade de chuva e da alta umidade. Bing: Desculpe-me, mas eu não tenho informações precisas sobre o tempo na praia amanhã. No entanto, você pode verificar a previsão do tempo para as praias em Portugal no site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Espero que isso ajude! ChatGPT: Desculpe, mas como sou um modelo de linguagem de AI baseado no GPT-3.5, não tenho acesso a informações em tempo real, como previsão do tempo. Sugiro que você verifique a previsão do tempo local por meio de um site confiável, aplicativo de previsão do tempo ou sintonizando em um canal de meteorologia para obter informações atualizadas sobre as condições climáticas e determinar se amanhã está bom tempo para ir à praia. As respostas não foram editadas.

Onde encontrar estes chatbots?

O ChatGPT e o Bard estão disponíveis em sites específicos: chat.openai.com e bard.google.com. O Bing está disponível no navegador Edge da Microsoft (ícone do balão de fala no canto superior direito) ou no motor de busca Bing no separador “Chat”, por baixo da barra de pesquisa.