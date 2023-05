Manuel Dias: “Não vamos ser substituídos por IA, mas talvez por humanos que sabem usar IA”

Manuel Dias, responsável de tecnologia da Microsoft Portugal, fala com o PÚBLICO sobre a explosão de ferramentas com IA generativa e das vantagens e riscos associados aos novos chatbots.

Os novos chatbots com inteligência artificial generativa estão a transformar a forma como interagimos com a tecnologia. Em Portugal, várias empresas e organizações estão a adoptar estas ferramentas para melhorar a experiência do utilizador. Nesta entrevista, falamos com Manuel Dias, National Technology Officer da Microsoft em Portugal, para saber mais sobre o impacto da IA generativa no país. Manuel Dias é um grande fã do chatbot do Bing e pode fornecer informações valiosas sobre como a IA generativa está a ser usada.