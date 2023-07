Rui Rio riu

A prática de usar dinheiro parlamentar para financiar o partido é um segredo conhecido por todos, reportado pela Sábado em 2018, e de novo na ribalta em 2020, quando foram conhecidas as denúncias dos funcionários do PSD que levaram às buscas desta semana. Rui Rio explicou que os “pagamentos não são ilícitos”, sendo a prática de pagar a funcionários do partido com fundos destinados ao grupo parlamentar comum “na Assembleia e nos partidos todos”. Para uma pessoa que nos prometeu um banho de ética, é curioso que não perceba que uma prática ser comum não a torna aceitável; pelo contrário: só piora a gravidade dos factos.

