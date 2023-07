PJ faz buscas a casa de Rui Rio e às sedes do PSD em Lisboa e Porto

Em causa estará o facto de terem sido pagos ordenados a funcionários do PSD com recurso a verbas da Assembleia da República.

A Polícia Judiciária (PJ) está esta manhã a fazer buscas na casa do ex-presidente do PSD, Rui Rio, nas residências de alguns funcionários do partido e na sede do PSD em Lisboa e no Porto. Hugo Carneiro, deputado social-democrata, também será um dos alvos, uma vez que foi responsável pelas contas do partido durante a liderança de Rui Rio.

Segundo a CNN noticiou e o PÚBLICO confirmou, em causa estará o facto de terem sido pagos ordenados a funcionários do PSD com recurso a verbas da Assembleia da República que seriam exclusivamente destinadas a cargos de assessoria dos grupos parlamentares.

Ao que o PÚBLICO apurou, foi por volta das sete horas da manhã que as equipas da PJ bateram à porta de Rui Rio com um mandado para fazer buscas. O mesmo aconteceu com Florbela Guedes, que foi assessora de Rui Rio na Câmara do Porto e também quando este assumiu as funções de líder do PSD. Ambos entregaram os respectivos telemóveis.

O PSD já garantiu colaboração com as autoridades judiciais. "O PSD confirma que a sede nacional e a sede distrital do Porto foram hoje objecto de buscas por parte da Polícia Judiciária", diz o partido em comunicado, sublinhando que, "segundo a informação das autoridades, a investigação em curso visa factos que remontam ao período de 2018 a 2021". "O PSD prestará toda a colaboração solicitada pelas autoridades judiciais", remata.

O inquérito está a ser dirigido pelo Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa, sendo o Ministério Público (MP) coadjuvado pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Judiciária.

Já em 2020 a revista Sábado tinha noticiado a abertura desta investigação, na sequência de uma denúncia anónima de funcionários do próprio partido que alertaram para um eventual desvio de fundos que deviam ser usados para pagar os salários dos funcionários do PSD que prestavam serviço na Assembleia da República. A queixa foi feita por carta dirigida ao MP e aos presidentes da Assembleia da República e da Entidade das Contas e Financiamentos Políticos.

A situação dos assessores políticos que não prestam serviço na Assembleia da República - e sim nas sedes partidárias - mas são pagos com verbas destinadas aos grupos parlamentares é transversal a praticamente todos os partidos. Em 2018, em declarações também à revista Sábado, a ex-presidente da Entidade das Contas Margarida Salema classificou-a como sendo "vergonhosa" e uma forma encapotada de financiamento partidário. A jurista explicava na altura que os partidos se socorriam de uma redacção equívoca da lei para disporem desta verba a seu bel-prazer. "Não há moralidade nenhuma, não há transparência", indignava-se Margarida Salema.​