O que fazer aos lençóis usados? O You and the Sea decidiu criar camisas únicas

O que fazer aos lençóis e outras roupas que se vão estragando numa unidade hoteleira? O You and the Sea, situado na Ericeira, quis dar uma nova vida a 20% da roupa que deixa de estar em condições para ser usada. “O objectivo é resolver um problema que a hotelaria tem, o desperdício têxtil”, resume Joana Faustino, uma das três irmãs, proprietárias do estabelecimento, ao PÚBLICO.

O projecto de reciclagem chama-se Cura by the Sea – Handcrafted Pieces From Recycled Textiles e, neste fim-de-semana, num mercado de artesãos e criadores que acontece no La Barraque, mesmo do outro lado da estrada, por cima da Praia do Sul, vai estar à venda uma edição limitada de 30 camisas unissexo, feitas a partir dos lençóis e toalhas que ficaram irreparáveis. As receitas serão integralmente doadas à associação ambientalista Zero.

Joana Faustino conta que a "incomodava" ver os lençóis sem destino, por isso, com a intenção de criar uma economia circular de desperdício zero, o princípio deste projecto é utilizar todos os recursos até à “última”. “Tudo continua a ter o seu valor, só temos de arranjar função para isso”, explica.

As camisas têm um corte "simples, prático, confortável e apelativo". Foram desenhadas e produzidas com a ajuda de uma costureira local, mas contam com o toque de quatro artistas portugueses: Sara ds Diniz, Krus, Hijade e Femo Factory. Todos aceitaram o desafio de personalizar estas peças de vestuário, onde foram aplicadas técnicas como o tingimento natural manual ou a serigrafia.

A quantidade de roupa existente permitiria fazer mais peças, contudo, foi feita uma edição de apenas 30 camisas. “Estamos a ver como é que corre a primeira vez. Correndo bem, queremos fazer mais, mas eventualmente serão outros objectos, como toalhas de mesa e guardanapos”, antevê Joana Faustino. A mentora do projecto Cura by the Sea menciona ainda que a reutilização da roupa de cama serviu também para fardamento do staff do hotel.

Será no espaço exterior do You and the Sea, que as camisas estarão em exposição, sendo que a recepção do hotel terá outro ponto de venda. Os preços rondarão entre os 60 e os 200 euros, dependendo do autor e da técnica utilizada.

Joana Faustino revela que o nome deste projecto, Cura by the Sea, surgiu durante uma conversa com uma amiga: “Foi uma coisa literal, já que estamos realmente a ‘curar’ o lençol, a transformá-lo noutra coisa. Digamos que na parte da retrosaria, também fez sentido, pela curadoria que se faz ao entregar a ideia na mão dos artistas.”

A edição limitada será apresentada ao público no Sea Salt Collective, um mercado que reúne artesãos e criadores nacionais, no fim-de-semana, das 13h às 23h, no La Barraque.