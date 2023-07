Kevin Costner paga menos do que o exigido pela ex-mulher, mas o dobro do proposto

Um juiz determinou que o actor Kevin Costner vai ter de pagar, mensalmente, quase 130 mil dólares (116.295€) de pensão de alimentos a Christine Baumgartner pelos três filhos que os dois partilham. Além dessa maquia, o também realizador e produtor terá de cumprir com o pagamento de 200 mil dólares (178.846€) para os honorários do advogado da ex-mulher e 100 mil dólares (89.423€) para despesas forenses.

Apesar dos avultados valores, as quantias ficam aquém do que Christine Baumgartner exigira. A antiga modelo e empresária, que entrou com os papéis do divórcio, ao fim de 18 anos de matrimónio, alegando “diferenças irreconciliáveis”, tinha defendido que as necessidades dos menores careciam do pagamento de 248 mil dólares (221.820€) mensais, exigindo ainda que fosse o ex-marido o único responsável pelas despesas de saúde e actividades e extracurriculares. O juiz não só retirou mais de cem mil dólares à pensão pedida, como deliberou que o casal terá de dividir as despesas de saúde dos filhos, as actividades extracurriculares e as propinas de uma escola privada.

Christine Baumgartner terá ainda de abandonar a propriedade onde residia com o actor até ao final deste mês e não a 31 de Agosto como era a sua vontade. Segundo o acordo pré-nupcial, assinado por ambos e agora ratificado pelo tribunal, a ex-modelo deveria ter saído de casa até 30 dias após a decisão de se separar.

Já Costner, embora tenha conseguido fazer valer o documento assinado em 2004, terá de desembolsar bem mais do que esperava: o actor tinha proposto o pagamento de uma pensão de 50 mil dólares (44.786,50€), além dos seguros médicos, propinas e despesas diversas, alegando com o fim da sua principal fonte de rendimento nos últimos anos, a série televisiva Yellowstone.

Esta é a segunda vez que Costner se vê em apuros nas contas pós-divórcio. Em 1994, a separação da sua primeira mulher, Cindy Silva, com quem foi casado durante 16 anos e teve também três filhos, resultou num dos divórcios mais caros de Hollywood, com a estrela de Dança com Lobos a ter de pagar à ex-mulher cerca de 80 milhões de dólares.

Kevin Costner tem ainda um sétimo filho, Liam, de 26 anos, da curta relação que teve com a actriz Bridget Rooney.