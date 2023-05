Depois de 18 anos, mulher de Kevin Costner entrou com pedido de divórcio

Christine Baumgartner alega “diferenças irreconciliáveis” no pedido de divórcio que deu entrada nesta segunda-feira.

O casamento do actor Kevin Costner, de 68 anos, e da designer Christine Baumgartner, de 49, chegou ao fim. Dezoito anos depois da união, a mulher deu entrada com um pedido de divórcio, justificando-o com “diferenças irreconciliáveis”, noticiou o site de entretenimento norte-americano TMZ.

O fim da relação foi, entretanto, confirmado pelos representantes do actor, que pediram serenidade. “Pedimos que a privacidade dele, de Christine e dos seus filhos seja respeitada enquanto eles navegam por este momento difícil.”

O casal tem três filhos: Cayden, de 15, Hayes, de 14, e Grace, de 12 anos. De acordo com o TMZ, Christine Baumgartner propôs a guarda partilhada, sem pensão de alimentos.

O “príncipe dos ladrões” Kevin Costner, reconhecido ainda por trabalhos como Danças com Lobos, que lhe valeu dois Óscares (melhores filme e realizador), já tinha sido casado antes, com a actriz Cindy Silva, com quem tem três filhos: a produtora Annie Costner, 39, a actriz Lily, 36, e o actor Joe Costner, 35 anos.

Christine Baumgartner é uma designer de carteiras, pastas e malas, tendo criado a marca Cat Bag Couture, uma carreira que desenvolveu já depois de estar com o actor de The Postman. Em declarações ao The Denver Post, por altura da criação da empresa, a criadora recordou como tudo começou. “Utilizo muito o computador e viajo muito. Procurei uma mala para o portátil, que funcionasse, mas não encontrei nada que fosse adequado para mim.” Foi então que começou a conceber a ideia: “Quando criei algumas amostras, mostrei-as ao Kevin e ele disse que eram lindas e fantásticas. Disse-me que devia avançar para o próximo passo.”

Costner ainda estava casado com a sua primeira mulher quando conheceu Christine, mas o romance só começaria anos depois. Após o divórcio de Cindy, Kevin Costner esteve algum tempo com a actriz Bridget Rooney, de quem teve um filho, Liam, hoje com 27 anos. Foi após a relação ter chegado ao fim que reencontrou, por acaso, Christine Baumgartner num restaurante. “Trocámos números de telefone e eu perguntei-lhe se se importava que lhe telefonasse daí a duas semanas. Não me tinha apercebido que isso era um insulto para uma mulher”, contou Kevin à revista People, numa entrevista, em 2003.