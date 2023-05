Processo de divórcio de Kevin Costner vai valer-se de acordo pré-nupcial

Ao contrário do primeiro divórcio do actor, que ficou marcado pelo pagamento de 80 milhões de dólares à ex-mulher, o fim do casamento com Christine Baumgartner é regido por um acordo pré-nupcial.

Um acordo pré-nupcial poderá vir a facilitar o processo de divórcio de Kevin Costner e Christine Baumgartner, já que, antes do casamento, há 18 anos, ambos concordaram com os termos de uma futura separação.

A notícia da separação foi avançada pelo site de entretenimento norte-americano da TMZ. A designer e criadora da marca Cat Bag Couture avançou com o pedido de divórcio, alegando “diferenças irreconciliáveis”, sendo que tanto o actor como a agora ex-mulher partilham a vontade da custódia conjunta dos três filhos menores, Cayden de 15, Hayes, de 14 e Grace, de 12 anos. No que diz respeito às partilhas, existe um acordo pré-nupcial que determina aquilo a que cada um tem direito.

Este já não é o primeiro divórcio do actor Kevin Costner, de 68 anos, protagonista da série televisiva Yellowstone, e a separação da sua primeira mulher, Cindy Silva, é conhecida como sendo um dos divórcios mais caros de sempre, avança a revista People. Na altura, existiriam rumores da infidelidade do actor na rodagem do filme Waterworld, que valeu o pagamento de 80 milhões de dólares (13,6 mil milhões de escudos, em 1994, o que, em euros, corresponderia a 68 milhões) à sua ex-mulher. Algo que não irá acontecer desta vez pela salvaguarda de um acordo pré-nupcial.

De acordo com o TMZ, a resposta de Costner refere que “a pensão de alimentos deve ser paga ao peticionário de acordo com os termos do acordo pré-nupcial das partes”, apesar de Christine não ter mencionado isso no seu pedido. A designer terá apenas apontado o dia 11 de Abril como data de separação, além do desejo de custódia conjunta dos filhos. É ainda de salientar que a advogada do actor é Laura Wasser, conhecida por representar vários divórcios milionários, como o de Brad Pitt e Angelina Jolie.

O acordo pré-nupcial salvaguarda o que ambas as partes terão direito no que respeita a “pensão de alimentos, custos judiciais e propriedades”. Na resposta de Costner são por isso mencionadas as “jóias diversas e outros objectos pessoais”, “os ganhos do requerido antes e durante o casamento e após a data da separação” além de citar ainda “os activos e obrigações adicionais da propriedade separada de cada parte, conforme determinado pelo acordo pré-nupcial das partes”. Além disso, Christine terá ainda de desocupar as propriedades do actor, “de acordo com os termos” acordados por ambos, aponta a revista People.

Kevin Costner detém actualmente um património de 250 milhões de dólares (226,5 milhões de euros), avança o site de estimativas de actividades financeiras Celebritynetworth.com. Com o auge da carreira nos anos 90 do século passado, o actor terá sido um dos mais bem pagos no mundo do cinema, pela participação em filmes como Danças com Lobos, que lhe valeu dois Óscares — melhores filme e realizador — ou em Robin Hood: O Príncipe dos Ladrões.

