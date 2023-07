Motivo e timing das buscas a Rui Rio geram estranheza no PSD

O ex-líder do PSD, Rui Rio, reagiu primeiro com ironia e, depois, com um tom de repúdio às buscas domiciliárias desencadeadas pela Polícia Judiciária (PJ) à sua casa, a residências de outros ex-dirigentes e a sedes distritais e à nacional por causa do alegado pagamento de salários de assessores do partido com recurso a verbas do grupo parlamentar atribuídas pela Assembleia da República. A prática “é normal e existe há décadas em todos os partidos” no Parlamento, assegurou ao PÚBLICO um antigo dirigente social-democrata, manifestando a sua “estranheza” por este “sobressalto cívico”.

