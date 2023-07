PJ fez buscas a casa de Rui Rio e às sedes do PSD em Lisboa e Porto

Em causa estão ordenados pagos a funcionários do PSD com recurso a verbas parlamentares. Rui Rio respondeu aos jornalistas com ironia: “Estou a sentir-me mal, estou cheio de medo”.

A Polícia Judiciária (PJ) fez na manhã desta quarta-feira buscas na casa do ex-presidente do PSD Rui Rio, nas residências de alguns funcionários do partido e na sede do PSD em Lisboa e no Porto. O deputado Hugo Carneiro, que foi secretário-geral adjunto do PSD, também é um dos alvos, uma vez que foi responsável pelas contas do partido durante a liderança de Rui Rio, tendo sido nomeado mandatário financeiro nacional das eleições autárquicas de 2021.