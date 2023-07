Curtas de Vila do Conde: Cannes a abrir, Cannes a fechar

As três curtas da Directors Factory filmadas em Portugal via Cannes fazem neste sábado a abertura do Curtas, que encerrará com Kleber Mendonça Filho.

É em português que se dá, nesta tarde, o “pontapé de saída” para a edição 2023 do Curtas — em português com sotaque do Norte, Norte onde a Quinzena dos Cineastas de Cannes instalou este ano o seu projecto La Fabrique des Cinéastes (ou, em bom inglês, Directors Factory). Três cineastas nortenhos, Mariana Bártolo (Barbas de Baleia), André Guiomar (A Nossa Terra, o Nosso Altar) e Mário Macedo (Turno da Noite), juntaram forças com três cineastas estrangeiros (respectivamente, o espanhol Guillermo García López, a israelita Mya Kaplan e a iraniana Dornaz Hajiha) para dirigirem três curtas em co-produção luso-francesa (Bando à Parte e DW Productions), “apadrinhadas” pela Quinzena no âmbito do seu programa de apoio a jovens realizadores.