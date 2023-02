Quinzena de Realizadores de Cannes vai mostrar cinema do Norte de Portugal

Quatro curtas-metragens de cineastas portugueses e estrangeiros vão estrear em Cannes no âmbito do programa La Factory des Cinéastes, no âmbito de “estratégia de exportação” da região.

A produção cinematográfica do Norte de Portugal vai estar em destaque em Maio no Festival de Cinema de Cannes, no âmbito de uma "estratégia de exportação" da região, disse à Lusa o cineasta e produtor Rodrigo Areias.

O projecto é viabilizado através do programa de residências La Factory des Cinéastes, organizado pela Quinzena de Realizadores do festival, e prevê a estreia de quatro curtas-metragens criadas por cineastas portugueses e estrangeiros, coadjuvados por técnicos locais e com o apoio das produtoras Bando à Parte, de Rodrigo Areias, e a francesa DW Production, de Dominique Welinski.

Os quatro filmes vão ser rodados em Março por André Guiomar, Mário Macedo, Melanie Pereira e Mariana Bártolo, em colaboração com Mya Kaplan (Israel), Dornaz Hajiha (Irão), Alex Mironescu (Roménia) e Guillermo Garcia Lopez (Espanha). À Lusa, Rodrigo Areias referiu que este projecto dá visibilidade a cinematografias que habitualmente não a têm. "Visa o desenvolvimento do tecido de criação, de realização e produção de cinema do Norte de Portugal. É centrado numa região e de exportação de uma região."

A escolha dos quatro realizadores portugueses foi feita através de um processo de candidaturas. Em avaliação esteve não só o currículo, mas também o planeamento de projectos futuros, nomeadamente o desenvolvimento de uma longa-metragem.

Na Quinzena de Realizadores de Cannes, a decorrer entre 17 e 26 de Maio, os realizadores portugueses irão não só apresentar os filmes, como fazer contactos profissionais para outros mercados. Para Rodrigo Areias, este programa "é um princípio de apoio ao desenvolvimento regional, e acaba por ser um combate ao centralismo". No seu caso, interessa-lhe "ajudar as pessoas a fazer coisas e que as estruturas se possam desenvolver", trazendo "mais produção, mais emprego, mais tudo". Enquanto produtor, o cineasta tem vindo a investir em "estratégias de desenvolvimento regional", tanto através da Bando à Parte como da recém-criada Apneia, associação de produtores do Norte.

A participação de Portugal nesta edição do La Factory des Cinéastes conta com apoio do Instituto do Cinema e Audiovisual, da RTP, da Filmaporto - Film Commission, das Câmaras Municipais do Porto e de Guimarães, da Agência da Curta-Metragem, do Festival Curtas Vila do Conde e da associação vimaranense Olho de Vidro.