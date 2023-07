Luís Fernandes acumula as direcções artísticas do Theatro Circo e do gnration

Director artístico do gnration, programador e músico, Luís Fernandes passará a dirigir também o Theatro Circo, ocupando o lugar deixado vazio por Paulo Brandão, que cessou funções no final de Junho numa “decisão partilhada” com a administração da instituição bracarense.

A partir de 17 de Julho, Luís Fernandes assume a direcção artística da empresa municipal Teatro Circo de Braga. Fica assim responsável pela liderança dos dois principais pólos culturais de Braga, numa altura em que a cidade começa a preparar terreno para o projecto Braga 2025 Capital Portuguesa da Cultura e investe na execução da Estratégia Cultural Braga 2030, linha de acção municipal lançada em 2020, que tem como objectivos centrais solidificar a cultura enquanto um dos “pilares de desenvolvimento sustentável” da cidade, e descentralizar e internacionalizar o seu tecido artístico.

Num comunicado enviado esta quinta-feira à imprensa, a empresa municipal Teatro Circo de Braga referiu que a programação cultural na cidade entra agora numa nova fase. “Este novo ciclo exige alterar a estrutura orgânica ao serviço da programação artística de toda a empresa municipal, passando a contar com uma direcção artística única, que coordenará uma equipa de programação responsável pela estratégia e programa artístico dos equipamentos culturais Theatro Circo e gnration”, lê-se no comunicado.

A empresa afirma que a autonomia de cada uma das estruturas não ficará em causa com esta direcção única, “mantendo-se” e “reforçando-se” a “complementaridade dos respectivos perfis”, ao mesmo tempo que se irá procurar melhorar a articulação entre as duas instituições, de forma a fortalecer “o envolvimento da cidade e da região nos seus programas artísticos”.

“A nova equipa de programação, cuja definição e estrutura será apresentada em devido tempo, trabalhará a estratégia e programa para o quadriénio 2024-2027”, assinala ainda a Teatro Circo de Braga. 2024 será, de resto, um “ano de transição” para uma nova lógica “organizacional e programática”, a ser accionada “de forma efectiva” em 2025, data da Capital Portuguesa da Cultura.

Ao longo da última década, Luís Fernandes, 42 anos, conseguiu tornar o gnration num espaço de referência no que diz respeito à programação musical e aos diálogos entre arte e tecnologia, contribuindo também para pôr em marcha um robusto serviço educativo. Fundou, em 2011, o festival de música electrónica e de arte digital Semibreve, cuja direcção artística irá abandonar no final de Outubro, logo após a realização da edição deste ano, a decorrer entre os dias 26 e 29 em Braga.

Para o programador bracarense, este convite “representa um desafio único para pensar uma estratégia programática de complementaridade entre ambas as estruturas, assente no trabalho de uma equipa diversa e multidisciplinar”, lê-se no comunicado.