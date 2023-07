Podcast Próprio para Consumo: repensar o sistema alimentar na crise climática

O que é que o nosso pão tem a ver com alterações climáticas? O novo podcast da Rede PÚBLICO vai à procura de respostas, olhando para a crise climática e a sua ligação com o actual sistema alimentar.

O sistema alimentar de hoje vive a uma velocidade que não é compatível com os limites do planeta. Foi desta ideia que Rui Catalão, Maria Antunes e a jornalista Vera Moutinho partiram para a realização do podcast “Próprio para Consumo”, um podcast documental da rede PÚBLICO sobre alimentação, com os olhos postos na crise climática e na sua ligação ao sistema alimentar. O primeiro episódio será publicado nesta segunda-feira, 10 de Julho.

“Aquilo que vemos hoje é um sistema alimentar global e altamente industrializado a ser fortemente afectado pelas alterações climáticas. Mas esse mesmo sistema também contribui para as tornar mais perigosas. Estamos numa encruzilhada”, considera Rui Catalão.

Ao longo de quatro episódios, a viagem é feita à boleia do pão, ouvindo agricultores, historiadores, cientistas, nutricionistas e visitando padarias, produções agrícolas, e projectos de referência na área da sustentabilidade alimentar. O objectivo é unir todos os caminhos da encruzilhada do sistema alimentar, da produção, ao consumo, ao desperdício, para tornar visível os impactos no ambiente, na saúde e na segurança alimentar.

“O trigo é o terceiro alimento mais consumido no mundo. Mas mais do que isso, quisemos olhar para a história do trigo para perceber como nos afastámos daquilo que comemos e dos seus impactos”, refere Vera Moutinho, que foi jornalista do PÚBLICO.

Rui Catalão e Maria Antunes, mais conhecidos como Kitchen Dates, abriram, em 2019, o primeiro restaurante sem caixote do lixo em Portugal. O restaurante fechou durante a pandemia, e agora lideram um projecto de literacia alimentar para ajudar pessoas e organizações a adoptar práticas mais sustentáveis e a reduzir o seu impacto no planeta.

Foto Os autores do podcast: Vera Moutinho, Rui Catalão e Maria Antunes Rui Gaudêncio

Neste podcast juntam-se à jornalista Vera Moutinho, que nos últimos anos tem realizado reportagens em torno da alimentação, sustentabilidade e crise climática.

O podcast é uma parceria com o Azul (o projecto jornalístico do PÚBLICO dedicado à crise climática, ambiente, sustentabilidade e biodiversidade) e ficará disponível durante o mês de Julho. Tem o apoio da ANP e WWF, no âmbito do programa Eat4Change, uma iniciativa internacional para promover a transição para dietas sustentáveis. A primeira temporada terá quatro episódios, com publicação semanal às segundas-feiras.