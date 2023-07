PS contra presença de Lagarde no plenário da AR mas admite comparência em comissão

Bloco propôs que a presidente do BCE discutisse com os deputados o aumento das taxas de juro dos empréstimos bancários.

Os partidos não chegaram a um acordo sobre a visita da presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, à Assembleia da República, para discutir o tema do agravamento das taxas de juro dos empréstimos bancários como propôs o Bloco de Esquerda. O PS mostrou-se contra a presença de Lagarde no plenário.

A posição foi transmitida pela porta-voz da conferência de líderes, a Maria da Luz Rosinha, depois de questionada sobre se o tema foi falado na reunião realizada na manhã desta quarta-feira. “Falámos mas não ficou decidido”, disse a deputada socialista, referindo que se alguns partidos se mostraram favoráveis à ideia outros assumiram ser contra.

“O PS considera que [Lagarde] vir ao plenário não faz sentido”, respondeu quando questionada sobre a posição da sua bancada. No entanto, é possível que a presidente do BCE possa comparecer numa comissão parlamentar: “Não ficou fechado”, sinalizou.

As recentes declarações em que Christine Lagarde defendeu que os governos deveriam retirar os apoios financeiros atribuídos às famílias para mitigar os efeitos do aumento da inflação e em que apelou ao aumento moderado de salários, suscitaram críticas por parte do primeiro-ministro, do Presidente da República e dos partidos da oposição.

Na semana passada, o BE tinha proposto, em carta enviada ao Presidente da Assembleia da República, que fosse agilizada uma visita da presidente do BCE ao Parlamento para discutir com os deputados a situação da habitação em Portugal, em particular o aumento dos juros dos créditos à habitação.

Na recta final da actual sessão legislativa, a conferência de líderes confirmou os dois últimos plenários antes das férias parlamentares, um a no dia 19 com duas propostas de lei sobre as ordens profissionais e a apreciação do relatório da comissão de inquérito à TAP – além de votações –, e o último no dia 20 com o debate do estado da nação.