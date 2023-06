Lagarde diz que a inflação vai persistir, mas nem todos em Sintra concordam

Se não há dúvidas de que a subida dos preços da energia registada por causa da guerra na Ucrânia foi a faísca que fez disparar a inflação na zona euro, não há ainda certezas – pelo menos entre os economistas presentes no Fórum do Banco Central Europeu que se realiza esta semana em Sintra – sobre a velocidade a que irá agora recuar, numa altura em que os preços da energia já regressaram ao nível anterior à guerra. Uma questão decisiva para perceber até onde é que o BCE deve ir com as suas subidas de taxas de juro.

