Triste no Verão? Talvez tenha depressão sazonal

Também conhecida como desordem afectiva sazonal (DAS), a depressão sazonal é mais comum no Inverno. As alterações climáticas podem contribuir para afectar a saúde mental.

Para muitas pessoas, o Verão é uma época de diversão ao ar livre, especialmente para aquelas que passaram pelo rigoroso frio do Inverno. Contudo, não é para todas, pois há quem sofra de depressão sazonal. O calor, a humidade e o pólen são provavelmente a causa da tristeza no Verão, enquanto a escassa luz do dia no Inverno causa a desordem afectiva sazonal (DAS), ou seja, um tipo de depressão que está relacionada com as mudanças de estação.