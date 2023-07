John Bercow: “Boris Johnson foi o primeiro-ministro mais desonesto de que há memória”

Em entrevista ao PÚBLICO, ex-presidente do Parlamento britânico diz estar “convicto que os conservadores vão perder” as próximas eleições e que Sunak “não é do mesmo campeonato de Blair ou Thatcher”.

“Order! Order”” (Ordem! Ordem!) – não havia outra forma de começar a sua intervenção na cerimónia de abertura do QSP Summit 2023. E, por isso, John Bercow não desiludiu, gritando com voz rouca, quando subiu ao palco do Teatro Municipal do Porto-Rivoli, na passada terça-feira, para falar sobre liderança, comunicação e, claro, sobre os tempos em que foi presidente da Câmara dos Comuns do Parlamento do Reino Unido, cargo que ocupou durante dez anos (2009-2019), mais do que qualquer outro no pós-II Guerra Mundial.