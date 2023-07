Bibliotecas do Porto lançam inquérito para aferir necessidades de investigadores

Medida integra plano para mitigar efeitos do encerramento temporário da Biblioteca Pública Municipal do Porto. Cidade quer salvaguardar recursos bibliográficos necessários a projectos de investigação.

As bibliotecas do Porto lançaram nesta sexta-feira um inquérito dirigido a investigadores, que pretende salvaguardar os recursos bibliográficos necessários a projectos de investigação durante o encerramento temporário, para obras, da Biblioteca Pública Municipal do Porto.

A medida, explica Jorge Sobrado, director do Museu da Cidade e coordenador das bibliotecas municipais do Porto, surge no contexto do designado Plano de medidas de reforço e modernização dos serviços das bibliotecas municipais e mitigação dos efeitos de encerramento temporário da Biblioteca Pública Municipal.

"Com a adopção deste programa, aprovado pelo presidente da câmara [Rui Moreira], suspendemos o processo de empacotamento, uma vez que este programa representa um conjunto de opções que salvaguardarão a acessibilidade a um conjunto de fundos", revelou, em declarações à Lusa.

Este processo, acrescenta Jorge Sobrado, será retomado dentro de alguns meses, estando a ser trabalhado "um novo calendário que permita justamente acomodar um conjunto de interesses de manutenção dos serviços da biblioteca pública", não só para os investigadores, mas também para o público em geral.

Neste contexto, o inquérito lançado nesta sexta-feira visa "antecipar, identificar e mapear" interesses e necessidades, salvaguardando os recursos bibliográficos necessários aos projectos de investigação durante o encerramento temporário daquela infra-estrutura pelo menos até ao final do primeiro semestre de 2024, antevê aquele responsável.

Além da identificação do investigador, são solicitadas no inquérito informações sobre a investigação em curso, nomeadamente as temáticas dos trabalhos de investigação e os títulos de obras, monografias ou jornais de interesse. O inquérito decorre até 15 de Setembro em https://bibliotecasinquerito.cm-porto.pt/.

O Plano de medidas de reforço e modernização dos serviços das bibliotecas municipais e mitigação dos efeitos de encerramento temporário da Biblioteca Pública Municipal, lançado no início deste mês, apresenta um pacote de 15 medidas.

O plano de medidas em aplicação, refere Jorge Sobrado, permitirá incrementar e modernizar serviços, colocando as bibliotecas municipais num contexto de melhor serviço público.

Entre as principais medidas previstas está a aceleração do projecto Biblioteca Errante, uma rede de 15 micro-bibliotecas generalistas e temáticas. Outra medida que consta do plano é o "funcionamento regular do bibliocarro [uma biblioteca móvel] em 20 bairros da cidade por mês".

A 7 de Setembro será aberto um novo pólo da Biblioteca Errante. "Além da reabertura da Biblioteca Popular de Pedro Ivo, foram já apresentadas publicamente as bibliotecas dos Assuntos Portuenses e de Cinema do Cineclube do Porto, a funcionar na Casa do Infante​", diz a autarquia.

Está ainda previsto o alargamento do horário da Biblioteca Municipal Almeida Garrett, que a partir de Outubro estará aberta das 9h às 21h, de segunda-feira a sábado.

No âmbito do plano será ainda disponibilizado o fundo de periódicos históricos do Porto (Jornal de Notícias, O Primeiro de Janeiro, O Comércio do Porto, O Portuense, a Gazeta Literária do Porto e o Periódico dos Pobres do Porto, entre outros) para trabalhos de investigação, noutras instalações, até à concretização de outras respostas.

Dar-se-á igualmente continuidade ao serviço de consulta a "manuscritos e reservados" e ao "fundo de Livro Antigo para trabalhos de investigação", na Biblioteca Municipal Almeida Garrett, em sala preparada para o efeito.

Os investigadores terão ainda ao dispor uma "linha azul", com "equipa e atendimento dedicados".

Para Jorge Sobrado, a biblioteca, que tradicionalmente tem um serviço reactivo, está através deste programa a ser proactiva, encontrando meios para continuar a funcionar.

O encerramento da BPMP para obras de requalificação e ampliação deve acontecer só no próximo ano, devendo a intervenção no edifício junto ao Jardim de São Lázaro demorar cerca de três anos.

O projecto, que tem assinatura do arquitecto Eduardo Souto de Moura, permitirá triplicar a capacidade de depósito da biblioteca. Em Junho de 2021, quando foi apresentado o projecto, o custo da empreitada rondava os 17 milhões de euros, valor que, à data, o autor do projecto já admitia ter de vir a ser ajustado em face do aumento do custo dos materiais.