Jorge Sobrado vai dirigir o Museu da Cidade e as bibliotecas do Porto

Escolha do ex-vereador da Cultura de Viseu e actual dirigente da CCDR-Norte foi confirmada ao PÚBLICO por Rui Moreira.

O novo director do Museu da Cidade já está escolhido: Rui Moreira convidou o ex-vereador da Cultura e Património da Câmara de Viseu, Jorge Sobrado, que está actualmente na Comissão de Coordenação da Região Norte, onde desempenha funções nos domínios da comunicação e da cultura e é assessor do presidente, António Cunha. O presidente da Câmara do Porto comunicará a sua decisão esta segunda-feira de manhã ao executivo camarário.