A Biblioteca Pública Municipal do Porto vai fechar para obras. Uma petição pede alternativas

Académicos receiam ficar sem acesso a fontes primárias durante anos. Autarquia vai apresentar plano para minimizar “condicionamentos ou restrições no acesso”, bem como calendário do encerramento.

O encerramento da Biblioteca Pública Municipal do Porto (BPMP) para profundas obras de requalificação e expansão deve acontecer só no próximo ano, mas os constrangimentos já se fazem sentir. A intervenção no edifício junto ao Jardim de São Lázaro, no centro do Porto, deve levar três anos, um intervalo que deixa apreensivo quem depende do acervo desta biblioteca para fazer investigação.