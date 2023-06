Nascido há cem anos, Fernando Távora “continua entre nós”

Centenário do arquitecto da Escola do Porto, que passa a 25 de Agosto, vai ser assinalado durante um ano por várias instituições das universidades do Porto, Minho e Coimbra.

O arquitecto Fernando Távora (1923-2005), figura incontornável da Escola do Porto e da arquitectura portuguesa na segunda metade do século XX, nasceu no dia 25 de Agosto de 1923, e a passagem do seu centenário é o pretexto para um ambicioso programa que evocará a figura, a obra e o seu legado no país e, em particular, nas três universidades onde ajudou a pensar e formalizar cursos superiores de Arquitectura: Porto (Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, FAUP), Coimbra (Departamento de Arquitectura da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, DARQ) e Minho (Escola de Arquitectura, Arte e Design, em Guimarães).